Шесть тревожных состояний, о которых могут рассказать ваши ногти

Наши руки могут указывать на наличие проблем со здоровьем. В частности, следует внимательно следить за видом ногтей, ведь именно они иногда могут являться отражением нарушений в организме и в некоторых случаях даже указывать на серьезные заболевания, в частности рак.

В то же время, заметим, что эти признаки не всегда указывают на наличие серьезной проблемы, иногда это могут быть совсем незначительные состояния. Впрочем, иногда не лишним будет обратиться к врачу, увидев изменения на ногтевой пластине. Вот 6 самых распространенных состояний, о которых сигнализируют ваши ногти в случае потенциальной проблемы со здоровьем.

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Ваши ногти изменили цвет

Бледность ногтей может являться признаком анемии. Если вы не получаете достаточно железа или хроническое заболевание, не удивляйтесь, если увидите белые полоски на ногтевой пластине.

Если же ногти пожелтели, а перед этим вы не готовили ничего с карри или куркумой, это может быть признаком грибковой инфекции, псориаза или респираторных заболеваний.

Изменения толщины

Если вы внезапно заметили, что ваши ногти стали толще, чем обычно, это может указывать на наличие грибковой инфекции или заболеваний кожи, таких как псориаз или экзема.

Если ногти стали необыкновенно тонкими, вероятно, ваш организм испытывает дефицит питательных веществ, особенно стоит проверить уровень железа или витамина В12.

Изменения в текстуре

Речь о таком распространенном явлении, как ломкость ногтей. Это может быть связано с дефицитом питательных веществ, в частности биотина (витамин группы B) или развитием заболеваний щитовидной железы. А вот вмятины или небольшие ямки на ногтях могут быть симптомом псориаза.

Изменения в форме пальцев

Увеличенные и закругленные кончики пальцев могут быть связаны с низким уровнем кислорода в крови и могут свидетельствовать о заболеваниях легких или сердца.

Вогнутые или ложевидные ногти – указывают на железодефицитную анемию.

Слишком быстро или слишком медленно растут

Изменения в темпе роста ногтей могут являться результатом различных факторов, среди них и дефицит питания, гормональные сбои или прием определенных лекарств.

Так, например, биотин играет решающую роль в формировании кератина, белка, из которого состоят ногти. Дефицит биотина может привести к ломкости, слабости ногтей, склонным к ломкости.

Белые линии или пятна

Белые линии или пятна на ногтях могут указывать на травму ногтевой пластины или дефицит цинка.

В то же время ситуация может быть и более серьезной. Да, по данным Американской академии дерматологической ассоциации, темные линии или полосы под ногтями могут являться признаком меланомы, серьезного типа рака кожи.

Важно понимать, что меланома ногтей часто диагностируют уже на более поздней стадии, чем меланома на коже, что делает ее более опасной. Итак, если вы заметили любые изменения на ногтях, запишитесь на прием к дерматологу. В случае, если все хорошо, волноваться не нужно, а если наличие заболевания таки подтвердят, у вас будут более высокие шансы на выздоровление и устойчивую ремиссию.