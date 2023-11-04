Пологові й перинатальні центри вказують несправжні діагнози для новонароджених, аби їх перевели до іншої лікарні чи іншу схему лікування. Це роблять свідомо, щоб отримувати подвійну, або й потрійну оплату за одного пацієнта.

Цю схему виявило Міністерство охорони здоров'я у ході спільного моніторингу з Національною службою здоров'я (НСЗУ). Там наголосили, що така ситуація є неприпустимою.

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В Україні щороку народжують приблизно 200 тисяч жінок. Вони мають право на безоплатну допомогу в межах трьох пакетів послуг, за які медзакладам платить НСЗУ:

Стаціонарна медична допомога без проведення хірургічних операцій;

Медична допомога при пологах;

Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках.

Моніторинг виявив, що за приблизно 30% дітей медичним закладам здійснювали подвійну оплату. В середньому в Україні майже 20% немовлят, які народилися хворими, переводять в інший заклад. Втім, внаслідок транспортування вони зазнають негативного впливу.

Лікарі фактично вигадували діагнози

У МОЗ зазначили, що в окремих лікарнях 100% немовлят, які вижили до 7 дня, переводили до інших лікарень, попри те, що ці лікарні мали відповідні пакети послуг.

Крім того, у деяких лікарнях немовлятам ставили діагнози при тимчасових станах, які не були патологією і не потребували "лікування".

Лікарні, законтрактовані на надання перинатальної й неонатальної допомоги, мають насамперед дбати про пацієнтів, а не про отримання коштів від НСЗУ за начебто "хворих" дітей,

– зауважив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

! Крім того, у 2023 році суттєво збільшилась кількість кесаревих розтинів, як порівняти з попередніми роками. У МОЗ вважають, що ця динаміка може вказувати про виконання операції без медичних показів, а виключно задля отримання коштів за втручання.