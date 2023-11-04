У родильных "придумывают" несуществующие диагнозы новорожденным, чтобы получить двойную оплату, – Минздрав
Источник:Минздрав
Родильные и перинатальные центры указывают ложные диагнозы для новорожденных, чтобы их перевели в другую больницу или другую схему лечения. Это делают сознательно, чтобы получать двойную или тройную оплату за одного пациента.
Данную схему выявило Министерство здравоохранения в ходе совместного мониторинга с Национальной службой здоровья (НСОУ). Там подчеркнули, что такая ситуация недопустима.
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В Украине ежегодно рожают около 200 тысяч женщин. Они имеют право на безвозмездную помощь в пределах трех пакетов услуг, за которые медучреждениям платит НСЗУ:
- Стационарная медицинская помощь без хирургических операций;
- Медицинская помощь при родах;
- Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.
Мониторинг обнаружил, что приблизительно 30% детей медицинским учреждениям осуществляли двойную оплату. В среднем в Украине почти 20% младенцев, родившихся больными, переводят в другое заведение. Впрочем, в результате транспортировки они испытывают негативное влияние.
Врачи фактически придумывали диагнозы
В Минздраве отметили, что в отдельных больницах 100% выживших до 7 дня младенцев переводили в другие больницы, несмотря на то, что эти больницы имели соответствующие пакеты услуг.
Кроме того, в некоторых больницах младенцам ставили диагнозы при временных состояниях, которые не являлись патологией и не нуждались в "лечении".
Больницы, законтрактованные на оказание перинатальной и неонатальной помощи, должны прежде всего заботиться о пациентах, а не о получении средств от НСЗУ за якобы "больных" детей,
– заметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.