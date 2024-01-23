Відсутність матки: що треба знати про патологію і як часто вона зустрічається
Джерело:блог "У трусах"
Складна конструкція "синдром Маєра – Рокітанського – Кюстера – Гаузера" – це стан, за якого жінка народжується з відсутніми або недостатньо розвиненими статевими органами. Варіанти захворювання можуть бути різними: зачасту – це відсутність матки.
Анастасія Забела психологиня, авторка блогу "У Трусах" доступно і просто розповіла про складний діагноз.
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У жінок, які зіткнулися з діагнозом, відсутня менструація. Виносити вагітність самостійно жінка не може, але може стати генетичною матір'ю дитини, яку виносить сурогатна мати.
Чому виникає патологія
Це вроджена вада розвитку. В період внутрішньоутробного розвитку з якихось причин (ймовірно через певні генетичні мутації) мюллерові протоки не розвиваються і матка не формується. Іноді це може негативно впливати й на інші органи, наприклад нирки чи скелет.
У деяких людей з таким синдромом вкорочена вагіна (це зазвичай виправляють хірургічно, щоб забезпечити можливість займатися вагінальним сексом).
Подекуди точаться суперечки чи варто відносити людей з синдромом МРКГ до інтерсекс-персон.