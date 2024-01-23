Отсутствие матки: что нужно знать о патологии и как часто она встречается
Источник:блог "В трусах"
Сложная конструкция "синдром Майера – Рокитанского – Кюстера – Гаузера" – это состояние, при котором женщина рождается с отсутствующими или недостаточно развитыми половыми органами. Варианты заболевания могут быть разными: часто – это отсутствие матки.
Анастасия Забела психологиня, автор блога "В Кроликах" доступно и просто рассказала о сложном диагнозе.
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У женщин, столкнувшихся с диагнозом, отсутствует менструация. Выносить беременность самостоятельно женщина не может, но может стать генетической матерью ребенка, выносимой суррогатной матерью.
Почему возникает патология
Это врожденный порок развития. В период внутриутробного развития по каким-либо причинам (вероятно по определенным генетическим мутациям) мюллеровые протоки не развиваются и матка не формируется. Иногда это может оказывать негативное влияние и на другие органы, например почки или скелет.
У некоторых людей с таким синдромом укорочена вагина (это обычно исправляют хирургически, чтобы обеспечить возможность заниматься влагалищным сексом).
Кое-где идут споры или следует относить людей с синдромом МРКГ к интерсекс-персонам.Синдром встречается примерно у 1 из 4500 женщин.