Отсутствие матки: что нужно знать о патологии и как часто она встречается

Сложная конструкция "синдром Майера – Рокитанского – Кюстера – Гаузера" – это состояние, при котором женщина рождается с отсутствующими или недостаточно развитыми половыми органами. Варианты заболевания могут быть разными: часто – это отсутствие матки.

Анастасия Забела психологиня, автор блога "В Кроликах" доступно и просто рассказала о сложном диагнозе.

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У женщин, столкнувшихся с диагнозом, отсутствует менструация. Выносить беременность самостоятельно женщина не может, но может стать генетической матерью ребенка, выносимой суррогатной матерью.

Почему возникает патология

Это врожденный порок развития. В период внутриутробного развития по каким-либо причинам (вероятно по определенным генетическим мутациям) мюллеровые протоки не развиваются и матка не формируется. Иногда это может оказывать негативное влияние и на другие органы, например почки или скелет.

У некоторых людей с таким синдромом укорочена вагина (это обычно исправляют хирургически, чтобы обеспечить возможность заниматься влагалищным сексом).

Кое-где идут споры или следует относить людей с синдромом МРКГ к интерсекс-персонам.

Синдром встречается примерно у 1 из 4500 женщин.