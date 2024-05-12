Який напій слід негайно виключити з раціону, якщо стежите за рівнем цукру в крові

Ті, хто страждає на діабет, знають, як важливо стежити за своїм раціоном. При цьому іноді абсолютно безневинний напій, який вважають загалом корисним, може значно підвищити рівень цукру.

Так, мова про сік, але не усе так просто. Річ у тім, що цим пацієнтам усе ж важливл включити фрукти у свій раціон. Ба більше, щодо того, які фрукти їсти – теж обмежень немає. Однак деякі фрукти, зокрема і у вигляді соків, а також сухофрукти, містять високу кількість цукру. Розбираємо детально.

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Яких фруктів краще уникати при діабеті

Як ми уже зазначили вище, людям з діабетом, не слід повністю виключати фрукти зі свого раціону. Є наукові дані, які підтвердили, що вживання фруктів може допомогти запобігти діабету. Однак, треба розуміти їх поживну цінність і вміти планувати раціон.

А ось з соками не усе так позитивно. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC),в крові.

На відміну від цілих фруктів, які містять клітковину, сік є концентрованим джерелом цукру, а тому може швидко підвищити рівень цукру в крові.

Схожа історія і з сухофруктами. Через видалення води під час сушіння сухофрукти мають набагато вищу концентрацію цукру порівняно зі свіжими фруктами, тому відповідний розмір порції значно менший.

Американська асоціація з діабету (ADA) підтверджує, що помірне вживання сухофруктів може бути гарним варіантом для людей з діабетом.