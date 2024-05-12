Какой напиток следует немедленно исключить из рациона, если следите за уровнем сахара в крови

Те, кто страдает диабетом, знают, как важно следить за своим рационом. При этом иногда совершенно невинный напиток, который считают в целом полезным, может значительно повысить уровень сахара.

Да, речь о соке, но не все так просто. Дело в том, что этим пациентам все же важно включить фрукты в свой рацион. Более того, относительно того, какие фрукты есть – тоже ограничений нет. Однако некоторые фрукты, в том числе и в виде соков, а также сухофрукты, содержат высокое количество сахара. Разбираем подробно.

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Каких фруктов лучше избегать при диабете

Как мы уже отметили выше, людям с диабетом, не следует полностью исключать фрукты из своего рациона. Є научные данные, которые подтвердили, что употребление фруктов может помочь предотвратить диабет. Однако, надо понимать их питательную ценность и уметь планировать рацион.

А вот с соками не все так положительно. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC),

в крови.

В отличие от целых фруктов, которые содержат клетчатку, сок является концентрированным источником сахара, а потому может быстро повысить уровень сахара в крови.

Похожая история и с сухофруктами. Из-за удаления воды во время сушки сухофрукты имеют гораздо более высокую концентрацию сахара по сравнению со свежими фруктами, поэтому соответствующий размер порции значительно меньше.

Американская ассоциация по диабету (ADA) подтверждает, что умеренное употребление сухофруктов может быть хорошим вариантом для людей с диабетом.