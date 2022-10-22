Чи готові лікарні до атак по енергоструктурі: відповідь МОЗ

Російські загарбники продовжують тероризувати мирних українців ударами по об'єктах енергетичної інфраструктури. У медзакладах також готуються до ймовірної відсутності світла.

Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров'я. Зокрема, у лікарні закуплять генератори.

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Медзаклади готують до ймовірної відсутності світла

У МОЗ зазначили, що, попри відчайдушні спроби росіян занурити Україну в пітьму, медичні заклади активно готуються до автономної роботи.

Це роблять для того, щоб мінімізувати можливий негативний вплив на якість медичного обслуговування пацієнтів через відсутність електрики.

Для медзакладів, які не мають засобів профінансувати придбання альтернативних джерел живлення, Міністерство охорони здоров'я закупить ще 1126 потужних генераторів.



У медзаклади закуплять генератори / Фото МОЗ

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