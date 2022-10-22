Чи готові лікарні до атак по енергоструктурі: відповідь МОЗ
Джерело:МОЗ
Російські загарбники продовжують тероризувати мирних українців ударами по об'єктах енергетичної інфраструктури. У медзакладах також готуються до ймовірної відсутності світла.
Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров'я. Зокрема, у лікарні закуплять генератори.
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Медзаклади готують до ймовірної відсутності світла
У МОЗ зазначили, що, попри відчайдушні спроби росіян занурити Україну в пітьму, медичні заклади активно готуються до автономної роботи.
Це роблять для того, щоб мінімізувати можливий негативний вплив на якість медичного обслуговування пацієнтів через відсутність електрики.
Для медзакладів, які не мають засобів профінансувати придбання альтернативних джерел живлення, Міністерство охорони здоров'я закупить ще 1126 потужних генераторів.
У медзаклади закуплять генератори / Фото МОЗ
Коротко про атаки 22 жовтня
- Субота 22 жовтня розпочалася для українців з повітряної тривоги. Згодом у мережі з'явилися повідомлення про ворожі удари по різних містах.
- Зокрема, окупанти атакували Волинь, Рівненщину, Хмельниччину, Кіровоградщину та Одещину.
- Українським захисникам вдалося знищити 18 російських ракет. Для цього залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільно-вогневі групи.
- В Укренерго розповіли, що росіяни вкотре вдарили по енергетичній системі України. Масштаби руйнувань можуть бути більшими, аніж наслідки атаки 10 – 12 жовтня.