Готовы ли больницы к атакам по энергоструктуре: ответ Минздрава

Российские захватчики продолжают терроризировать мирных украинцев ударами по объектам энергетической инфраструктуры. В медучреждениях также готовятся к вероятному отсутствию света.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В частности, в больнице закупят генераторы.

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Медучреждения готовят к вероятному отсутствию света

В Минздраве отметили, что, несмотря на отчаянные попытки россиян погрузить Украину во тьму, медицинские учреждения активно готовятся к автономной работе.

Это делают для того, чтобы минимизировать возможное негативное влияние на качество медицинского обслуживания пациентов из-за отсутствия электричества.

Для медучреждений, у которых нет средств профинансировать приобретение альтернативных источников питания, Министерство здравоохранения закупит еще 1126 мощных генераторов.



В медучреждениях закупят генераторы / Фото МОЗ

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