Майбутнє вже тут: відбулися верші у світі пологи після трансплантації матки, яку провів робот

Дитина народилася після трансплантації матки, виконаної виключно за допомогою роботизованої лапароскопічної хірургії, без відкритої операції.

Унікальне народження

Здоровий хлопчик зростом 49 сантиметрів та вагою 3100 грамів народився за допомогою планового кесаревого розтину. Новоспеченій мамі 35 років, донором матки стала родичка жінки. Усі учасники цього експерименту почуваються добре.

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Роботизована хірургія значно менш інвазивна, ніж традиційна відкрита хірургія. При використанні роботизованої хірургії ризики інфекцій та кровотеч нижчі, а пацієнти швидше стають на ноги.

Метод передбачає введення камер та роботизованих маніпуляторів із прикріпленими до них хірургічними інструментами через невеликі вхідні отвори у нижній частині живота. Потім хірурги керують роботизованими руками за допомогою інструментів, що нагадують джойстики на консолях, де вони можуть одночасно переглядати мобільні тривимірні зображення та працювати з високою точністю.

Трансплантація матки

Трансплантацію було проведено шведськими вченими з Гетеборгського університету в жовтні 2021 року. У донорки матка звільнялася поетапно за допомогою роботизованої хірургії. Потім матку ввели в таз майбутньої матері через невеликий розріз, потім пришили його до піхви та підтримуючої тканини.

Через десять місяців ембріон, створений шляхом екстракорпорального запліднення (ЕКО), був поміщений у пересаджену матку, а через кілька тижнів була підтверджена вагітність. Майбутня мати почувала себе добре протягом усієї вагітності, яка завершилася плановим кесаревим розтином на 38 тижні.