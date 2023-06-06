Будущее уже здесь: состоялись стихи в мире роды после трансплантации матки, которую провел робот

Ребёнок родился после трансплантации матки, выполненной исключительно с помощью роботизированной лапароскопической хирургии, без открытой операции.

Уникальное рождение

Здоровый мальчик ростом 49 сантиметров и весом 3100 грамм родился с помощью планового кесарева сечения. Новоиспеченной маме 35 лет, донором матки стала родственница женщины. Все участники этого эксперимента чувствуют себя хорошо.

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Роботизированная хирургия гораздо менее инвазивна, чем традиционная открытая хирургия. При использовании роботизированной хирургии риски инфекций и кровотечений ниже, а пациенты быстрее становятся на ноги.

Метод предусматривает введение камер и роботизированных манипуляторов с прикрепленными к ним хирургическими инструментами через небольшие входные отверстия в нижней части живота. Затем хирурги управляют роботизированными руками с помощью инструментов, напоминающих джойстики на консолях, где они могут одновременно просматривать мобильные трехмерные изображения и работать с высокой точностью.

Трансплантация матки

Трансплантация была проведена шведскими учеными из Гетеборгского университета в октябре 2021 года. У донорки матка увольнялась поэтапно с помощью роботизированной хирургии. Затем матку ввели в таз будущей матери через небольшой разрез, затем пришили его во влагалище и поддерживающую ткань.

Через десять месяцев эмбрион, созданный путём экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), был помещен в пересаженную матку, а через несколько недель была подтверждена беременность. Будущая мать чувствовала себя хорошо в течение всей беременности, завершившейся плановым кесаревым сечением на 38 неделе.