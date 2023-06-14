Смерть жінки через заборону абортів: у Польщі спалахнули масштабні протести

У понад 40 містах Польщі відбудуться протести в рамках "Загальнопольського жіночого страйку". Ці акції ініціюють після трагічної смерті 33-річної жінки, яка була вагітна, але лікарі відмовили їй у проведенні аборту.

Відповідно до інформації, наданої організаторами, планується проведення акцій протесту в понад 40 різних містах Польщі, включаючи такі великі міста, як Варшава, Краків, Вроцлав і Познань, а також менші населені пункти, такі як Кросно, Слупськ і Ломжа. Більшість протестів заплановані на 14 червня о 18:00.

Також на тему У Польщі 14-річній дівчинці відмовили в аборті: її зґвалтував дядько

Протести через заборону абортів у Польщі

Причиною організації цих акцій протесту є ситуація, що склалася в деяких пологових будинках, і зокрема смерть 33-річної жінки, яка була вагітна, але отримала відмову у перериванні вагітності від медичних працівників.

Дорота з Нового Таргу померла тому, що польський антиабортний закон вбиває і перетворює лікарів на політичних прислужників, а не на експертів у галузі охорони здоров'я. Вона померла через те, що лікарі не виконують своїх обов'язків,

– йдеться у заяві організаторів.

Медичні записи свідчать, що кількома годинами раніше, о 5.20 ранку, ультразвукове дослідження показало некроз плоду. У ніч з 20 на 21 травня у неї почали відходити навколоплідні води. Цей випадок став символом недоліків у системі медичного обслуговування жінок у Польщі.

Однією з відповідей на цю проблему було створення робочої групи з розробки рекомендацій для закладів охорони здоров'я щодо процедур, пов'язаних з перериванням вагітності. Група складається з семи жінок та 13 експертів у галузі перинатології, неонатології, гінекології, психології та психіатрії.

Про призначення цього органу оголосив глава Міністерства охорони здоров'я Адам Недзельський. Він зазначив, що кожна жінка в Польщі має право перервати вагітність у разі загрози здоров'ю або життю.

Смерть Дороти в лікарні в Новому Тарзі стала предметом розслідування Воєводської прокуратури в Катовіце. Рішення про передачу справи до Катовіце прийняла Національна прокуратура.

Заборона абортів в Польщі

Заборона на аборти через патологію плоду у Польщі набула чинності у січні 2021 року. Тепер польки можуть перервати вагітність лише у разі згвалтування, інцесту чи загрози своєму життю та здоров'ю.

Оскільки 98% операцій із переривання вагітності в країні відбувалися після виявлення у плоду важких патологій, Польща фактично повністю заборонила аборти.

Боротися з абортами в країні розпочали у 2015 році, коли до влади прийшла консервативна партія "Право та справедливість". Вона обіцяла повернення до традиційного суспільства.