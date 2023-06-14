Смерть женщины из-за запрета абортов: в Польше вспыхнули масштабные протесты

В более чем 40 городах Польши состоятся протесты в рамках "Общепольской женской забастовки". Эти акции инициируют после трагической смерти 33-летней женщины, которая была беременна, но врачи отказали ей в проведении аборта.

Согласно информации, предоставленной организаторами, планируется проведение акций протеста в более чем 40 разных городах Польши, включая такие крупные города как Варшава, Краков, Вроцлав и Познань, а также меньшие населенные пункты, такие как Кросно, Слупск и Ломжа. Большинство протестов запланировано на 14 июня в 18:00.

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Протесты из-за запрета абортов в Польше

Причиной организации этих акций протеста является ситуация, которая сложилась в некоторых роддомах, и в частности смерть 33-летней женщины, которая была беременна, но получила отказ в прерывании беременности от медицинских работников.

Дорота из Нового Тарга умерла потому, что польский антиабортный закон убивает и превращает врачей в политических прислужников, а не в экспертов в области здравоохранения. Она умерла из-за того, что врачи не выполняют своих обязанностей,

– говорится в заявлении организаторов.

Медицинские записи свидетельствуют, что несколькими часами ранее в 5.20 утра ультразвуковое исследование показало некроз плода. В ночь с 20 на 21 мая у нее начали отходить околоплодные воды. Это стало символом недостатков в системе медицинского обслуживания женщин в Польше.

Одним из ответов на эту проблему было создание рабочей группы по разработке рекомендаций для учреждений здравоохранения по процедурам, связанным с прерыванием беременности. Группа состоит из семи женщин и 13 экспертов в области перинатологии, неонатологии, гинекологии, психологии и психиатрии.

О назначении этого органа объявил глава Министерства здравоохранения Адам Недзельский. Он отметил, что каждая женщина в Польше имеет право прервать беременность при угрозе здоровью или жизни.

Смерть Дороты в больнице Нового Тарга стала предметом расследования Воеводской прокуратуры в Катовице. Решение о передаче дела в Катовице приняла Национальная прокуратура.

Запрет абортов в Польше

Запрет на аборты из-за патологии плода в Польше вступил в силу в январе 2021 года. Теперь польки могут прервать беременность только в случае изнасилования, инцеста или угрозы своей жизни и здоровью.

Поскольку 98% сделок по прерыванию беременности в стране происходили после выявления у плода тяжелых патологий, Польша фактически полностью запретила аборты.

Бороться с абортами в стране начали в 2015 году, когда к власти пришла консервативная партия "Право и справедливость". Она обещала возвращение к традиционному обществу.