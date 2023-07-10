Учені знайшли найпотужнішу у світі молекулу проти старіння

Вчені вирішили використали нейромережу для пошуку нових сенолітиків — речовин, що уповільнюють старіння клітин. Їм вдалося знайти три речовини, з яких одна — олеандрин — показала виняткову ефективність.

Пошук сенолітиків — важливе завдання для вчених. Зараз у світі відомо 80 подібних речовин, і на вихід кожної нової йдуть мільярди доларів і 10 – 20 років досліджень.

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Група вчених з Іспанії та Шотландії вирішила спростити це завдання, навчивши нейромережу пошуку речовин, що уповільнюють старіння організму. Вони надали машині 4340 молекул і за кілька хвилин отримали результат.

Молекула, що уповільнює старіння

Під критерії дослідників підходили три речовини: периплоцин, олеандрин і гінкгетин. Ба більше, прогнозована ефективність другої перевищила всі відомі аналоги.

Вчені вже підтвердили висновки нейромережі за допомогою експериментів на тваринах. Вони з’ясували, що олеандрин справді надзвичайно ефективно уповільнює старіння.

Надалі вчені проведуть експерименти на клітинах легень людини. Дослідження триватимуть 2 роки, і після цього можна буде говорити про винахід нового ефективного антивікового препарату.