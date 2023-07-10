Ученые обнаружили самую мощную в мире молекулу против старения

Ученые решили использовать нейросеть для поиска новых сенолитиков – веществ, замедляющих старение клеток. Им удалось найти три вещества, из которых одно – олеандрин – показало исключительную эффективность.

Поиск сенолитиков – важная задача для ученых. Сейчас в мире известно 80 подобных веществ, и на выход каждой новой уходят миллиарды долларов и 10 – 20 лет исследований.

Внимание Предвестники инфаркта и инсульта: какие признаки высокого холестерина выдает внешность

Группа ученых из Испании и Шотландии решила упростить эту задачу, обучив нейросеть поиску веществ, замедляющих старение организма. Они предоставили машине 4340 молекул и через несколько минут получили результат.

Молекула, замедляющая старение

Под критерии исследователей подходили три вещества: периплоцин, олеандрин и гинкгетин. Более того, прогнозируемая эффективность второй превысила все известные аналоги.

Ученые уже подтвердили выводы нейросети с помощью экспериментов на животных. Они выяснили, что олеандрин действительно очень эффективно замедляет старение.

В дальнейшем учёные проведут эксперименты на клетках легких человека. Исследования продлятся 2 года, и после этого можно будет говорить об изобретении нового эффективного антивозрастного препарата.