Вчені вперше зафіксували на відео рух глистів в мошонці

Енергійні пересування мошонкових глистів – наслідок рідкісного захворювання – потрапили на УЗД. Медикам вдалося записати це на відео.

Двоє лікарів – Аміт К. Саху та Бхарат Аггарвал із лікарні Max Super Specialty в Індії – зуміли зафіксувати пересування гельмінтів у мошонці 26-річного чоловіка. Він звернувся до лікарні через місяць після того, як почав відчувати біль та набряк у цьому органі. Крім інших симптомів, у пацієнта не спадала субфебрильна температура – близько 37,5 градуса.

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Вухереріоз – що це? Гельмінтозна інвазія з групи так званих філяріатозів. Ця недуга належить до категорії забутих хвороб і зустрічається в основному серед найбідніших та маргіналізованих верств населення, а також у найбільш відсталих районах Азії, Африки та Латинської Америки.

Встановлення діагнозу

Лікарі оглянули чоловіка, взяли на аналіз зразки його крові та рідини, що накопичилася в мошонці, та провели ультразвукове обстеження органу. Результати показали наявність великої кількості еозинофілів – різновиду лейкоцитів, основна функція яких полягає у боротьбі з багатоклітинними паразитами.

УЗД виявило наявність безлужних трубчастих каналів. А ще лікарі побачили всередині одного з них ехогенні лінійні структури, що переміщаються. Цей ефект медики назвали філяріальним танцем.

Вухереріоз: дивитися відео

Як вилікували чоловіка

Як виявилося, діагноз був пов'язаний з паразитарною інвазією, відомою як лімфатичний філяріатоз, при якому нематоди Wuchereria bancrofti вражають лімфатичні вузли, кровоносні судини та інші частини тіла, у тому числі мошонку. Зараження відбувається через укуси комарів. Опинившись в організмі, паразити швидко розмножуються.

Проте пацієнт вилікувався досить швидко – за три тижні. Йому прописали ефективний протипаразитарний препарат.