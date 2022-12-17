Ученые впервые зафиксировали на видео движение глистов в мошонке
Источник:New England Journal of Medicine
Энергичные передвижения мошонковых глистов – следствие редкого заболевания – попали на УЗИ. Медикам удалось записать это на видео.
Двое врачей – Амит К. Саху и Бхарат Аггарвал из больницы Max Super Specialty в Индии – сумели зафиксировать передвижение гельминтов в мошонке 26-летнего мужчины. Он обратился в больницу через месяц после того, как начал чувствовать боль и отек в этом органе. Кроме других симптомов, у пациента не спадала субфебрильная температура – около 37,5 градуса.
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Установление диагноза
Врачи осмотрели мужчину, взяли на анализ образцы его крови и накопившейся в мошонке жидкости и провели ультразвуковое обследование органа. Результаты показали наличие большого количества эозинофилов – разновидности лейкоцитов, основная функция которых состоит в борьбе с многоклеточными паразитами.
УЗИ выявило наличие бесщелочных трубчатых каналов. А еще врачи увидели внутри одного из них перемещающиеся эхогенные линейные структуры. Этот эффект медики назвали филяриальным танцем.
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Как вылечили мужчину
Как оказалось, диагноз был связан с паразитарной инвазией, известной как лимфатический филяриатоз, при котором нематоды Wuchereria bancrofti поражают лимфатические узлы, кровеносные сосуды и другие части тела, включая мошонку. Заражение происходит из-за укусов комаров. Оказавшись в организме, паразиты быстро размножаются.
Однако пациент вылечился довольно быстро – через три недели. Ему прописали эффективный противопаразитарный препарат.