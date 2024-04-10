Майбутні ліки від раку: учені знайшли 150 нових молекулярних сполук

Учені виявили нові молекулярні сполуки, які потенційно можна використати для створення антибіотиків і ліків проти раку.

Дослідження представили хіміки з Лабораторії Колд-Спрінг-Гарбор (CSHL). Вони вже почали тестувати їх як потенційних кандидатів для створення нових препаратів.

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Що відомо про нову колекцію молекул

Інновація у тому, що вчені застосували новий ефективний метод з'єднання молекул, який називають "прискореною хімією SuFEx Click (ASCC)". Метод дає змогу швидко з'єднувати молекули, створюючи нові складні структури, що значно прискорює процес створення нових сполук для медичних досліджень.

Яек працює метод

SuFEx Click (ASCC)" – це розробка професора CSHL Джона Мозеса.

Джон Мозес разом із командою синтезував понад 150 нових сполук, включно з похідними складних природних молекул, всього за кілька днів. Ці сполуки далі протестували на ракових клітинах і бактеріях. Учені кажуть, що результати перевершили їх очікування.

Справжньою знахідкою для учених стало виявлення двох нових молекул, які виявились здатними знищувати ракові клітини, які зазвичай резистентні до звичайної хіміотерапії.

"Це відкриває нові шанси і перспективи в лікуванні важковиліковних форм раку молочної залози та підшлункової залози", – наголосили дослідники.

Крім того, деякі з синтезованих молекул подібні на антибіотик дапсон. Ба більше, вони ефективні проти бактерій, які стійкі до цього антибіотика. Тож, потенційно це може допомогти в боротьбі з антибіотикорезистентністю.

Перспектива відкриття

Метод ASCC відкриває нові переспективи в медичних дослідженнях. Команда має надію, що ця технологія буде ефективною для розробки нових ліків. Зокрема, це допоможе прискорити весь процес відкриття та розробки ліків, щоб швидше досягти прориву в лікуванні різних захворювань.

Це важливий крок у медичній науці, який може призвести до розроблення нових ефективних ліків і методів лікування.