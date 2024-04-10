Будущее лекарство от рака: ученые нашли 150 новых молекулярных соединений

Ученые обнаружили новые молекулярные соединения, которые потенциально можно использовать для создания антибиотиков и лекарств против рака.

Исследование представили химики из Лаборатории Колд-Спринг-Гарбор (CSHL). Они уже начали тестировать их как потенциальных кандидатов для создания новых препаратов.

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Что известно о новой коллекции молекул

Инновация в том, что ученые применили новый эффективный метод соединения молекул, который называют "ускоренной химией SuFEx Click (ASCC)". Метод позволяет быстро соединять молекулы, создавая новые сложные структуры, что значительно ускоряет процесс создания новых соединений для медицинских исследований.

Как работает метод

SuFEx Click (ASCC)" – это разработка профессора CSHL Джона Мозеса.

Джон Мозес вместе с командой синтезировал более 150 новых соединений, включая производные сложных природных молекул, всего за несколько дней. Эти соединения далее протестировали на раковых клетках и бактериях. Ученые говорят, что результаты превзошли их ожидания.

Настоящей находкой для ученых стало обнаружение двух новых молекул, которые оказались способными уничтожать раковые клетки, которые обычно резистентны к обычной химиотерапии.

"Это открывает новые шансы и перспективы в лечении трудноизлечимых форм рака молочной железы и поджелудочной железы", – отметили исследователи.

Кроме того, некоторые из синтезированных молекул похожи на антибиотик дапсон. Более того, они эффективны против бактерий, которые устойчивы к этому антибиотику. Поэтому, потенциально это может помочь в борьбе с антибиотикорезистентностью.

Перспектива открытия

Метод ASCC открывает новые переспективы в медицинских исследованиях. Команда надеется, что эта технология будет эффективной для разработки новых лекарств. В частности, это поможет ускорить весь процесс открытия и разработки лекарств, чтобы быстрее достичь прорыва в лечении различных заболеваний.

Это важный шаг в медицинской науке, который может привести к разработке новых эффективных лекарств и методов лечения.