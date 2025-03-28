Тепер печінка: вчені продовжують пересаджувати людям органи свиней

Вперше в історії медицини лікарі успішно виконали трансплантацію генетично модифікованої печінки свині пацієнту з мертвим мозком. Орган функціонував у тілі протягом десяти днів.

Близько року тому китайські дослідники повідомляли про це досягнення, але лише зараз у журналі Nature опублікували статтю з повним описом експерименту, передає 24 Канал.

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Ці результати дають надію, що ксенотрансплантація – пересадка органів від тварин людині – може стати розв'язанням проблеми дефіциту донорських органів.

Що таке ксенотрансплантація

Ксенотрансплантація – це методика, при якій органи одного виду пересаджують організму іншого виду. У цьому випадку йдеться про трансплантацію печінки свині до людини.

Щоб зменшити ризик відторгнення, вчені використали технології редагування генів. Наприклад, одне з ключових генетичних редагувань усувало здатність свині виробляти альфа-гал – специфічний вуглевод, який не виробляється організмом людини та може спричинити імунну відповідь.

У цьому дослідженні застосували печінку мініатюрної свині породи Бама, яка зазнала шістьох генетичних модифікацій. Реципієнт, організм якого перебував у стані смерті мозку, отримував імуносупресивні препарати, щоб уникнути відторгнення органу.

Уже через дві години після операції пересаджена печінка почала виробляти жовч та забезпечувати кровотік, а протягом десяти днів науковці детально спостерігали за станом органу та організму пацієнта.

Раніше подібні експерименти проводили із використанням машин для підтримки життєздатності органів. Наприклад, минулого року дослідники з Пенсільванського університету показали, що печінка свині може залишатися життєздатною протягом трьох днів поза людським тілом. Однак цей експеримент став першим рецензованим доказом успішної трансплантації генетично модифікованої печінки свині.

Якщо враховувати всі види трансплантацій, загальна кількість пацієнтів, які потребують органів, у світі може досягати 6 – 8 мільйонів. Що 8 хвилин до списку очікування додається новий кандидат.

Зараз щороку виконується лише близько 48 000 трансплантацій, і щодня, за оцінками, помирає 17 людей, які не дочекалися операції. Нові досягнення у сфері ксенотрансплантації здатні значно розширити доступ до донорських органів та запропонувати тимчасові рішення для пацієнтів, які очікують на трансплантацію.

Утім, науковці наголошують, що ще рано говорити про широке використання органів свиней для трансплантацій. Проте генетично модифіковані органи можуть стати тимчасовим рішенням для пацієнтів, які потребують підтримки до повного відновлення або до отримання органу людини.

Що далі

Найближчим часом заплановано подальші клінічні випробування, які можуть сприяти створенню нових методів лікування. Ці технології допоможуть знизити ризики відторгнення органів і підвищити шанси пацієнтів на успішне одужання. Крім того, експерименти з трансплантації інших модифікованих органів, таких як нирки та серця свиней, відкривають перспективи у боротьбі з дефіцитом донорських органів.

Експерти також закликають до подальших досліджень, спрямованих на вдосконалення методів редагування генів та покращення імуносупресивних режимів. Використання генетично модифікованих органів як тимчасової терапії може врятувати життя багатьох людей до того часу, коли традиційні методи трансплантації стануть доступнішими й ефективнішими.