Назвали напій, який знижує ризик інсульту

Те, що ви споживаєте, може мати великий вплив на ваші кровоносні судини. Нове дослідження розкриває, як деякі напої впливають на ризик інсульту.

Результати дослідження спираються на дані про майже 27 тисяч людей, 13,5 тисяч з них пережили інсульт. Результати дослідження опубліковані в International Journal of Stroke.

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Які напої знижують ризик інсульту

Виявилося, що люди, які полюбляють пити чай, мають значно нижчий ризик інсульту.

Вживання більше ніж чотирьох чашок чаю на день було пов'язане зі зниженням ризику всіх типів інсульту, зокрема через тромб, на 19%. А також зі зниженням ризику інсульту через кровотечу на 22%.

Цікаво, що результати дослідження відрізнялися залежно від виду чаю. Згідно з висновками:

Вживання трьох-чотирьох чашок чорного чаю на день (наприклад, чаю "Earl Grey" або чаю "Breakfast") пов'язане зі зниженням загального ризику інсульту на 29%.

Три-чотири чашки зеленого чаю на день знижують загальний ризик інсульту на 27%.

Інші види чаю були пов'язані з меншим зниженням ризику інсульту.

Однак переваги чаю зникали, якщо люди додавали молоко.

До слова, аналіз також показав, що ризик інсульту знижує й споживання звичайної негазованої води. Вживання семи або більше склянок води на день було пов'язане з меншим загальним ризиком інсульту, а також меншим ризиком інсульту через тромб або кровотечу.

Зміцнити імунітет восени допоможе вітамін D. До прикладу, дієтична добавка Вітагама D₃ покращує роботу імунної системи, підтримує функції кісток та м'язів і навіть позитивно впливає на метаболізм. Додайте вітамін D до свого раціону, щоб кожен день став сонячним.



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.