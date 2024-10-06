Назвали напиток, который снижает риск инсульта
Источник:International Journal of Stroke
То, что вы потребляете, может иметь большое влияние на ваши кровеносные сосуды. Новое исследование раскрывает, как некоторые напитки влияют на риск инсульта.
Результаты исследования опираются на данные о почти 27 тысячах людей, 13,5 тысяч из них пережили инсульт. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Stroke.
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Какие напитки снижают риск инсульта
Оказалось, что люди, которые любят пить чай, имеют значительно более низкий риск инсульта.
Употребление более четырех чашек чая в день было связано со снижением риска всех типов инсульта, в частности из-за тромба, на 19%. А также со снижением риска инсульта из-за кровотечения на 22%.
Интересно, что результаты исследования отличались в зависимости от вида чая. Согласно выводам:
- Употребление трех-четырех чашек черного чая в день (например, чая "Earl Grey" или чая "Breakfast") связано со снижением общего риска инсульта на 29%.
- Три-четыре чашки зеленого чая в день снижают общий риск инсульта на 27%.
- Другие виды чая были связаны с меньшим снижением риска инсульта.
Однако преимущества чая исчезали, если люди добавляли молоко.
К слову, анализ также показал, что риск инсульта снижает и потребление обычной негазированной воды. Употребление семи или более стаканов воды в день было связано с меньшим общим риском инсульта, а также меньшим риском инсульта из-за тромба или кровотечения.
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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.