Прорив у лікуванні онкології: вчені змусили ракові клітини боротися з пухлинами

Дослідники змінили ракові клітини таким чином, щоб вони навчили імунну систему організму боротися з тим самим раком, з якого вони утворилися.

Американські дослідники зі Стенфордського університету навчилися змінювати ракові клітини таким чином, щоб вони стали помітні для Т-клітин – елемента імунної системи, який шукає та знищує патогени в організмі.

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Цей підхід може відкрити абсолютно новий терапевтичний підхід до лікування раку,

– сказав автор дослідження Раві Маєті.

Лікування раку за допомогою імунотерапії

Деякі з найбільш багатообіцяючих методів лікування раку використовують власну імунну систему пацієнта для атаки на рак, часто шляхом посилення імунної відповіді або навчання імунної системи розпізнавати рак і атакувати його більш енергійно. Т-клітини можна навчити розпізнавати специфічні ракові антигени.

Наприклад, при Т-клітинній терапії CAR вони беруться у пацієнта, програмуються на розпізнавання специфічного ракового антигену, а потім повертаються пацієнту. Але існує багато ракових антигенів, і лікарям іноді доводиться вгадувати, які з них будуть найсильнішими.

Кращий підхід полягав би в тому, щоб навчити Т-клітини розпізнавати рак за допомогою процесів, які більш точно імітують те, як все відбувається в організмі природним шляхом, наприклад, як вакцина вчить імунну систему розпізнавати патогени. Т-клітини можуть це зробити, тому що спеціальні антигенпрезентуючі клітини (APC) збирають шматочки патогена та показують їх Т-клітинам.

Новий спосіб боротьб з раком

У цьому дослідженні вчені запрограмували клітини мишачої лейкемії так, щоб деякі з них могли трансформуватися в APC. Після отримання лікування їхня імунна система змогла розпізнати та атакувати ракові пухлини, і тварини успішно вилікувалися від хвороби,

Коли ми вперше побачили дані були вражені. Ми не могли повірити, що це спрацювало так добре,

– Маджеті.

Щобільше, виявилося, що імунна система запам'ятовує те, чого її навчили ці клітини. Навіть через 100 днів після початкового щеплення, миші все ще мали сильну імунологічну відповідь, яка захищала їх від розвитку пухлини.

Вчені перевірили той самий підхід на мишачій фібросаркомі – раку молочної залози та раку кісток. Трансформація таких ракових клітин була не настільки ефективною, але вчені все ж спостерігали позитивні результати та покращення виживання.