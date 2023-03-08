Прорыв в лечении онкологии: учёные заставили раковые клетки бороться с опухолями

Исследователи изменили раковые клетки таким образом, чтобы они научили иммунную систему организма бороться с тем же раком, из которого они образовались.

Американские исследователи из Стэнфордского университета научились изменять раковые клетки таким образом, чтобы они стали заметны для Т-клеток – элемента иммунной системы, который ищет и уничтожает патогены в организме.

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Этот подход может открыть совершенно новый терапевтический подход к лечению рака,

– сказал автор исследования Рави Маети.

Лечение рака с помощью иммунотерапии

Некоторые из наиболее многообещающих методов лечения рака используют собственную иммунную систему пациента для атаки на рак, часто путем усиления иммунного ответа или обучения иммунной системе распознавать рак и атаковать его более энергично. Т-клетки можно научить распознавать специфические раковые антигены.

Например, при Т-клеточной терапии CAR они принимаются у пациента, программируются на распознавание специфического ракового антигена, а затем возвращаются пациенту. Но существует много раковых антигенов, и врачам иногда приходится угадывать, какие из них будут самыми сильными.

Лучший подход заключался бы в том, чтобы научить Т-клетки распознавать рак с помощью процессов, более точно имитирующих то, как все происходит в организме естественным путем, например, как вакцина учит иммунную систему распознавать патогены. Т-клетки могут это сделать, потому что специальные антигенпрезентирующие клетки (APC) собирают кусочки патогена и показывают их Т-клеткам.

Новый способ борьбы с раком

В этом исследовании ученые запрограммировали клетки мышиной лейкемии так, чтобы некоторые могли трансформироваться в APC. После получения лечения их иммунная система смогла распознать и атаковать раковые опухоли, и животные успешно вылечились от болезни,

Когда мы впервые увидели данные были поражены. Мы не могли поверить, что это сработало так хорошо,

– Маджети.

Более того, оказалось, что иммунная система запоминает то, чему ее научили эти клетки. Даже через 100 дней после начальной прививки, мыши все еще имели сильный иммунологический ответ, защищавший их от развития опухоли.

Ученые проверили тот же подход на мышиной фибросаркоме – раке молочной железы и раке костей. Трансформация таких раковых клеток была не столь эффективной, но ученые все же наблюдали положительные результаты и улучшение выживаемости.