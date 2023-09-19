Скільки разів насправді потрібно пережовувати їжу: популярний міф розвіяно

Жування – важливий момент у травленні, під час цього процесу їжа розпадається на маленькі шматочки, що власне покращує засвоєння поживних речовин. Адже у поєднанні зі слиною жування дозволяє вашому тілу отримати якомога більшу кількість поживних речовин із їжі.

Про те, чи дійсно пережовувати їжу, перш ніж проковтнути, потрібно 32 рази – питання. Узагалі експерти можуть багато сказати про жування. Насправді потрібно менше жувань, щоб розщепити м'яку та насичену водою їжу.

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Річ у тім, що 32 рази є середнім числом, яке застосовується до більшості шматків їжі.

На страви, які важче жувати, наприклад стейк і горіхи, може знадобитися до 40 розжовувань на один ковток. Для розщеплення таких продуктів, як кавун, може знадобитися менше розжовування — всього 10 – 15 разів,

– зазначають експерти.

Жування – перший етап травлення

Жування і слина розщеплюють і змішують їжу в роті. Звідти їжа потрапляє в стравохід, коли ви ковтаєте. Ваш стравохід штовхає їжу в шлунок.

А шлунок утримує їжу, поки вона змішується з ферментами, які продовжують розщеплювати її, щоб ви могли використовувати продукти для отримання енергії.

Коли їжа достатньо перетравлюється у шлунку, вона переміщується в тонкий кишківник, де змішується з більшою кількістю ферментів, що продовжують її розщеплювати. Поживні речовини з їжі всмоктуються в тонкому кишківнику.

Відходи надсилаються до товстого кишківника, відомого як товста кишка. Залишки відходів виводяться через пряму кишку і задній прохід.

Люди часто забувають пережовувати їжу або отримують звичку ковтати, перш ніж вони повністю пережували страву.

Чим швидше ви їсте, тим більше їжі ви будете прагнути з'їсти. Пережовування багато разів у повільному темпі може зменшити загальне споживання кількості продуктів,

– пояснюють фахівці з харчування.

Цікаві дослідження про пережовування їжі

Вчені виявили, що більш часте жування під час їжі зменшує перекушування цукерками пізніше вдень. Крім контролю ваги, експерти кажуть, що правильне пережовування може допомогти збільшити кількість поживних речовин, які ви отримуєте з їжі.

В іншому дослідженні вчені виявили, що жування мигдалю від 25 до 40 разів не тільки пригнічує почуття голоду, але й підвищує здатність людей засвоювати поживні речовини з мигдалю краще.