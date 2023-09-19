Сколько раз на самом деле нужно пережевывать пищу: популярный миф развеян

Жевание – важный момент в пищеварении, во время этого процесса пища распадается на маленькие кусочки, что улучшает усвоение питательных веществ. Ведь в сочетании со слюной жевание позволяет вашему телу получить как можно большее количество питательных веществ из пищи.

О том, действительно ли пережевывать пищу, прежде чем проглотить, нужно 32 раза – вопрос. Вообще эксперты могут многое сказать о жевании. На самом деле нужно меньше жеваний, чтобы расщепить мягкую и насыщенную водой пищу.

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Дело в том, что 32 раза является средним числом, применяемым к большинству кусков пищи.

На блюда, которые труднее жевать, например стейк и орехи, может потребоваться до 40 разжевываний на один глоток. Для расщепления таких продуктов, как арбуз, может потребоваться меньшее разжевывание — всего 10 – 15 раз,

– отмечают эксперты.

Жевание – первый этап пищеварения

Жевание и слюна расщепляют и смешивают пищу во рту. Оттуда еда попадает в пищевод, когда вы глотаете. Ваш пищевод толкает пищу в желудок.

Желудок же удерживает пищу, пока она смешивается с ферментами, которые продолжают расщеплять ее, чтобы вы могли использовать продукты для получения энергии.

Когда пища достаточно переваривается в желудке, она перемещается в тонкий кишечник, где смешивается с большим количеством продолжающих ее расщеплять ферментов. Питательные вещества из пищи всасываются в тонком кишечнике.

Отходы посылаются в толстый кишечник, известный как толстая кишка. Остатки отходов выводятся через прямую кишку и задний проход.

Люди часто забывают пережевывать пищу или получают привычку глотать, прежде чем они полностью пережевывали блюдо.

Чем быстрее вы едите, тем больше еды вы будете стремиться съесть. Пережевывание многократно в медленном темпе может уменьшить общее потребление количества продуктов.

– объясняют специалисты по питанию.

Интересные исследования о пережевывании пищи

Ученые обнаружили, что более частое жевание во время еды уменьшает перекусы конфетами позже днем. Помимо контроля веса, эксперты говорят, что правильное пережевывание может помочь увеличить количество питательных веществ, которые вы получаете из еды.

В другом исследовании ученые обнаружили, что жевание миндаля от 25 до 40 раз не только угнетает чувство голода, но и повышает способность людей усваивать питательные вещества из миндаля лучше.