Яка вологість повітря має бути в квартирі та чому це важливо
Джерело:Mayo Clinic
Якщо ви відчуваєте, що шкіра, особливо на обличчі, стала стягнутою, ніби маска, і повітря настільки сухе, що буває неприємно дихати. Це небезпечні ознаки критичного зниження вологості повітря.
Якою має бути вологість повітря
Оптимальною вважається відносна вологість від 30 до 60%. Але найбільш комфортний рівень вологості в приміщеннях – 45 – 55% і що краще не перевищувати позначки 65%.
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Якщо повітря сухе, то може пересушувати шкіру та слизові оболонки очей, горла і носа – так людина стає вразливішою перед респіраторними інфекціями, та й за відчуттями це не дуже приємно. Якщо повітря надто вологе, вище 70%, то по кутах рано чи пізно почне рости пліснява – і це теж шкідливо.
Вплив сухого повітря
Насамперед потрібно позначити різницю між зневодненою та сухою шкірою. Сухість – це стан одного із типів шкіри, і його не можна змінити. Зневодненість – це стан, який викликаний зовнішніми факторами або неправильним доглядом, тому "висушитися" може шкіра будь-якого типу.
Суха шкіра:
- суха постійно на всьому тілі, включаючи шкіру голови та долоні;
- не виробляє достатньо себуму – природного шкірного жиру;
- схильна до раннього старіння;
- жорстка або навіть груба на дотик;
- може лущитися.
А ось ознаки зневоднення:
- відчуття стягнутості;
- бляклість;
- жорсткість;
- помітні дрібні зморшки;
- шкіра може потріскатися.
На поверхні шкіри є захисний бар'єр, який називають гідроліпідною мантією. Складається ця мантія з ороговілих частинок шкіри та жирів, які утворюються у верхньому шарі шкіри, епідермісі, або виробляються сальними залозами. Її завдання – захистити шкіру від УФ-випромінювання та потенційно небезпечних бактерій, а також затримати воду у тканинах шкіри.
Якщо гідроліпідна мантія працюватиме не дуже добре, то вода випаровуватиметься швидше і шкіра стане стягнутою. Так може статися, якщо, наприклад, дуже ретельно вмивати обличчя агресивними засобами, як скраби: вони можуть порушити фізіологічні процеси у верхньому шарі епідермісу, такі як синтез структурного білка шкіри філаггріна або відшарування клітин, які ороговіли.