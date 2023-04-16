Какая влажность воздуха должна быть в квартире и почему это важно

Если вы чувствуете, что кожа, особенно на лице, стала стянутой, словно маска, и воздух настолько сух, что бывает неприятно дышать. Это опасные признаки критического понижения влажности воздуха.

Какой должна быть влажность воздуха

Оптимальной считается относительная влажность от 30 до 60%. Но наиболее комфортный уровень влажности в помещениях – 45 – 55% и лучше не превышать отметки 65%.

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Если воздух сухой, то может пересушивать кожу и слизистые глаз, горла и носа – так человек становится уязвимее перед респираторными инфекциями, да и по ощущениям это не очень приятно. Если воздух слишком влажный, выше 70%, то по углам рано или поздно начнет расти плесень – и это тоже вредно.

Воздействие сухого воздуха

Прежде всего, нужно отметить разницу между обезвоженной и сухой кожей. Сухость – это состояние одного из типов кожи, и его нельзя изменить. Обезвоженность – это состояние, вызванное внешними факторами или неправильным уходом, поэтому "высушиться" может кожа любого типа.

Сухая кожа:

сухая постоянно на всем теле, включая кожу головы и ладони;

не производит достаточно себума – природного кожного жира;

склонна к раннему старению;

жесткая или даже грубая на ощупь;

может шелушиться.

А вот признаки обезвоживания:

ощущение стянутости;

блеклость;

жесткость;

заметны мелкие морщинки;

кожа может потрескаться.

На поверхности кожи есть защитный барьер, называемый гидролипидной мантией. Состоит эта мантия из ороговевших частиц кожи и жиров, которые образуются в верхнем слое кожи, эпидермисе, или производятся сальными железами. Ее задача – защитить кожу от УФ излучения и потенциально опасных бактерий, а также задержать воду в тканях кожи.

Если гидролипидная мантия будет работать не очень хорошо, вода будет испаряться быстрее и кожа станет стянутой. Так может произойти, если, например, очень тщательно умывать лицо агрессивными средствами, как скрабы: они могут нарушить физиологические процессы в верхнем слое эпидермиса, такие как синтез структурного белка кожи филаггрина или отслоение ороговевших клеток.