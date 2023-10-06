Що таке прелюдія в сексі та чому вона важлива

Попередні ласки, також відомі як прелюдія, відіграють важливу роль у сексуальному задоволенні та інтимних стосунках. Це можуть бути поцілунки, погладжування та дотики, які відбуваються перед сексом.

Що вважається прелюдією

Антрополог Хелен Фішер наводить приклад дослідження, в якому вивчали, як люди по всьому світу займаються прелюдією. Найпоширенішими стали "загальні ласки": обійми, поплескування, погладжування. Слідом за ними йшли поцілунки, ласки жіночих грудей, стимуляція геніталій, оральний секс та анілінгус.

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Не всі експерти погоджуються називати попередні ласки "прелюдією". Вони вважать, що цей термін підкреслює ідею, що проникнення – це "головна подія", до якої все йде. На думку фахівців, те, що називають попередніми ласками, саме собою може бути повноцінним сексуальним досвідом.

Навіщо потрібні попередні ласки

Вся справа в циклі сексуальних реакцій – ланцюжку фізіологічних змін, що відбуваються під час сексуального збудження. Цикл складається із чотирьох фаз: збудження, плато, оргазм, завершення. Всі стадії йдуть одна за одною, і наступна не може наступити, доки не закінчиться попередня.

На першому етапі тіло готується: стінки піхви жінки стають вологими, клітор збільшується. Це збудження виникає у відповідь на еротичні стимули – прелюдії. Тобто ніжні ласки допомагають тілу пройти першу фазу циклу сексуальних реакцій та перейти до наступної.

Прелюдія робить наступні сексуальні практики приємнішими. Деякі види стимуляції будуть болючими, якщо людина не збуджена. До них відносяться, наприклад, дотик до сосків або голівки клітора.

Попередні ласки впливають і на емоції. Так, поцілунки викликають викид окситоцину, дофаміну та серотоніну. Вони знижують рівень кортизолу – гормону стресу – і посилюють почуття симпатії та ейфорії.