Что такое прелюдия в сексе и почему она важна

Предыдущие ласки, также известные как прелюдия, играют немаловажную роль в сексуальном удовлетворении и интимных отношениях. Это могут быть поцелуи, поглаживания и прикосновения перед сексом.

Что считается прелюдией

Антрополог Хелен Фишер приводит пример исследования, в котором изучали, как люди во всем мире занимаются прелюдией. Самыми распространенными стали "общие ласки": объятия, похлопывание, поглаживание. Следом за ними шли поцелуи, ласки женской груди, стимуляция гениталий, оральный секс и анилингус.

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Не все эксперты соглашаются называть предварительные ласки "прелюдией". Они считают, что этот термин подчеркивает идею, что проникновение – это "главное событие", к которому все идет. По мнению специалистов, то, что называют предварительными ласками, само по себе может быть полноценным сексуальным опытом.

Зачем нужны предварительные ласки

Все дело в цикле сексуальных реакций – цепочке физиологических изменений, происходящих во время сексуального возбуждения. Цикл состоит из четырех фаз: возбуждение, плато, оргазм, завершение. Все стадии следуют одна за другой, и следующая не может наступить, пока не закончится предыдущая.

На первом этапе тело готовится: стенки влагалища женщины становятся влажными, клитор увеличивается. Это возбуждение возникает в ответ на эротические стимулы – прелюдии. То есть нежные ласки помогают телу пройти первую фазу цикла сексуальных реакций и перейти к следующей.

Прелюдия делает следующие сексуальные практики более приятными. Некоторые виды стимуляции будут болезненными, если человек не возбужден. К ним относятся, например, прикосновение к соскам или головке клитора.

Предшествующие ласки влияют и на эмоции. Так, поцелуи вызывают выброс окситоцина, дофамина и серотонина. Они снижают уровень кортизола – гормона стресса – и усиливают чувство симпатии и эйфории.