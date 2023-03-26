Недоношеним дітям дуже важливо чути голос матері

Діти, які народилися до 37 тижня вагітності, вважаються недоношеними; їх поміщають у спеціальний інкубатор, де годують через спеціальний зонд. Автори дослідження запропонували простий спосіб полегшення болю та дискомфорту у малюків у цей період.

Лікарі з Італії помітили, що коли мати розмовляла зі своєю недоношеною дитиною під час медичних маніпуляцій, у неї зменшувалися ознаки больових відчуттів та підвищувався рівень окситоцину – гормону, який відповідає за близкість. Вони припустили, що материнський голос сприятливо впливає на стан малюка.

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Нове дослідження немовлят

Щоб перевірити цю гіпотезу, вчені спостерігали за 20 недоношеними дітьми у лікарні Паріні протягом трьох днів. Їх матерів попросили бути присутніми при щоденному заборі крові. Перший раз зразки із п'яти дітей брали без присутності батьків. Наступного дня матерів попросили поговорити з дитиною за п'ять хвилин до ін'єкції під час процедури та після. Втретє – заспівати пісню.

Вчені стежили за змінами больових відчуттів за допомогою спеціального тесту для недоношених дітей, який оцінює реакції виразів обличчя дитини, серцебиття та інших фізіологічних параметрів за шкалою від 1 до 21. Усі процедури та поведінка малюків були зняті на відео без звуку, щоб оцінювати дані не знаючи, чи була поряд мати.

Під час усіх маніпуляцій в дітей брали зразки слини, щоб виміряти рівень окситоцину під час експерименту.

Голос матері допомагає дітям почуватися краще

Отримані результати приємно здивували дослідників: коли у дитини брали аналіз без присутності матері, її болючі відчуття оцінювалися в 4,5. Якщо мати розмовляла з нею, показник знижувався до 3, під час співу – до 3,8. На думку вчених, розмовна мова впливає на дітей краще, оскільки жінці не доводиться змінювати свої інтонації.

Знеболюючий ефект материнського голосу підтвердили і тести на окситоцин: коли з малюком розмовляли та співали йому, рівень гормону близькості підвищувався майже вдвічі. За словами вчених, це дуже значне збільшення.

Автори дослідження зазначили, що така взаємодія матері та дитини не лише полегшує больові відчуття, але також допомагає батькам пережити цей непростий період та почуватися залученими до процесу розвитку малюка.