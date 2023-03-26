Недоношенным детям очень важно слышать голос матери

Дети, родившиеся до 37 недели беременности, считаются недоношенными; их помещают в специальный инкубатор, где кормят через специальный зонд. Авторы исследования предложили простой способ облегчения боли и дискомфорта у малышей в этот период.

Врачи из Италии заметили, что когда мать разговаривала со своим недоношенным ребенком во время медицинских манипуляций, у нее уменьшались признаки болевых ощущений и повышался уровень окситоцина – гормона, отвечающего за близость. Они предположили, что материнский голос оказывает благоприятное влияние на состояние малыша.

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Новое исследование младенцев

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые наблюдали 20 недоношенных детей в больнице Парини в течение трех дней. Их матерей попросили присутствовать при ежедневном заборе крови. Первый раз образцы из пяти детей брали без родителей. На следующий день матери попросили поговорить с ребенком за пять минут до инъекции во время процедуры и после. В третий раз – спеть песню.

Ученые следили за изменениями болевых ощущений с помощью специального теста для недоношенных детей, оценивающего реакции выражений лица ребенка, сердцебиения и других физиологических параметров по шкале от 1 до 21. Все процедуры и поведение малышей были сняты на видео без звука, чтобы оценивать данные не зная, была ли рядом мать.

Во время всех манипуляций у детей принимали образцы слюны, чтобы измерить уровень окситоцина во время эксперимента.

Голос матери помогает детям чувствовать себя лучше

Полученные результаты приятно удивили исследователей: когда у ребенка принимали анализ без присутствия матери, его болезненные ощущения оценивались в 4,5. Если мать разговаривала с ней, показатель снижался до 3, во время пения – до 3,8. По мнению ученых, разговорная речь влияет на детей лучше, поскольку женщине не приходится менять свои интонации.

Обезболивающий эффект материнского голоса подтвердили и тесты на окситоцин: когда с малышом разговаривали и пели ему, уровень гормона близости повышался почти вдвое. По словам ученых, это очень значительное увеличение.

Авторы исследования отметили, что такое взаимодействие матери и ребенка не только облегчает болевые ощущения, но также помогает родителям пережить этот непростой период и чувствовать себя вовлеченными в процесс развития малыша.