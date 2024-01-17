Вакуумна помпа для пеніса: що це та для чого її застосовують

Про вакуумні помпи для члена існує безліч міфів. Деякі люди вірять, що вони можуть збільшити розмір пеніса, це не так. Але деяка користь від цього пристрою є.

Механізм роботи вакуумної помпи

Вакуумна помпа найчастіше є циліндром з трубкою. Пеніс поміщають в помпу, з колби відкачується повітря, тиск знижується, і до члена приливає кров. В результаті ерекція посилюється і стає тривалішою.

Також на тему Чи впливає розмір члена та піхви на якість сексу

Є два основні види вакуумних помп: механічні (з манжетою, керуються вручну) та автоматизовані (електричні, з яких повітря відкачується насосом). Однак ще існують менш поширені гідропомпи – в них заливається вода, а потім через спеціальний клапан випускається повітря. Внаслідок цього тиск падає, рідина нагрівається, до члена приливає кров.

Користь та шкода вакуумної помпи

Головна перевага вакуумних помп – стійка ерекція. Такі пристрої можуть допомогти навіть при еректильній дисфункції, оскільки вони посилюють приплив крові.

Є ще кілька плюсів:

простота експлуатації;

видимий ефект: як правило, ерекція посилюється вже за кілька хвилин після початку використання;

невисока вартість;

гнучкість у застосуванні: на відміну від препаратів від еректильної дисфункції, які можуть викликати ерекцію не вчасно або в потрібний момент не подіяти, можна використовувати помпу тоді, коли потрібно.

А ось збільшити член помпа не зможе, хоча багато чоловіків її купують якраз для цього. Після використання помпи пеніс дійсно може виглядати більшим через приплив крові. Але коли ерекція закінчиться, розмір повернеться до норми. І ніякі "регулярні тренування" не збільшать назавжди член – це просто маркетинговий хід.

Також важливо розуміти, що в деяких випадках помпа може спричинити дискомфорт. А саме:

на пенісі можуть утворитися петехії – червоні цятки, викликані мікророзривами капілярів;

пеніс може оніміти або посиніти;

може виникнути біль;

можуть бути проблеми з еякуляцією (чи вона буде болючою);

може розвинутись відчуття, що сперма десь "застрягла".

Як правило, ці побічні ефекти минають самі за кілька годин після припинення використання помпи. Але є й інші, більш тривалі наслідки: при зловживанні помпою на пенісі можуть утворитися рубці, а також може розвинутися хронічне оніміння члена.