Вакуумный насос для пениса: что это и для чего его применяют

О вакуумных насосах для члена существует множество мифов. Некоторые люди верят, что они могут увеличить размер члена, это не так. Но некоторая польза от этого устройства есть.

Механизм работы вакуумной помпы

Вакуумный насос чаще всего является цилиндром с трубкой. Пенис помещают в помпу, из колбы откачивается воздух, давление снижается, и к члену приливает кровь. В результате эрекция усиливается и становится продолжительнее.

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Есть два основных вида вакуумных насосов: механические (с манжетой, управляемые вручную) и автоматизированные (электрические, из которых воздух откачивается насосом). Однако еще существуют менее распространенные гидронасосы – в них заливается вода, а затем через специальный клапан испускается воздух. В результате давление падает, жидкость нагревается, к члену приливает кровь.

Польза и вред вакуумной помпы

Главное преимущество вакуумных помп – стойкая эрекция. Такие устройства могут помочь даже при эректильной дисфункции, поскольку усиливают приток крови.

Есть еще несколько плюсов:

простота эксплуатации;

видимый эффект: как правило, эрекция усиливается уже через несколько минут после начала использования;

невысокая стоимость;

гибкость в применении: в отличие от препаратов от эректильной дисфункции, которые могут вызвать эрекцию не вовремя или в нужный момент не подействовать, можно использовать помпу, когда нужно.

А вот увеличить член насоса не сможет, хотя многие мужчины ее покупают как раз для этого. После использования насоса пенис действительно может выглядеть больше из-за притока крови. Но когда эрекция закончится, размер вернется в норму. И никакие "регулярные тренировки" не увеличат навсегда член – это просто маркетинговый ход.

Также важно понимать, что в некоторых случаях помпа может вызвать дискомфорт. А именно:

на пенисе могут образоваться петехии – красные пятнышки, вызванные микроразрывами капилляров;

пенис может онеметь или посинеть;

может возникнуть боль;

могут быть проблемы с эякуляцией (или она будет болезненной);

может развиться чувство, что сперма где-то "застряла".

Как правило, эти побочные эффекты проходят сами через несколько часов после прекращения использования помпы. Но есть и другие, более длительные последствия: при злоупотреблении насосом на пенисе могут образоваться рубцы, а также может развиться хроническое онемение члена.