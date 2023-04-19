Створили вакцину, яка захищає від раку шкіри

Компанії Moderna Inc. і Merck & Co. провели випробовування вакцини, яка в поєднанні з імунотерапією Keytruda може знизити ризик смерті від раку шкіри або рецидиву.

Вчені з’ясували, що вакцина на 44% ефективніша у поєднанні з імунотерапією Keytruda, аніж просто імунотерапія. Про це вони повідомили під час засідання Американської асоціації дослідження раку в Орландо.

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Нова вакцина проти раку

Вакцина проти раку є важливою частиною стратегії Moderna після пандемії коронавірусу, оскільки потреба у щепленнях проти COVID-19 знижується. Результати свідчать про те, що комбінація працює, і компаніям, ймовірно, потрібно буде довести ефект у більшій останній стадії випробування, перш ніж отримати дозвіл США.

Під час випробування пацієнти отримували два препарати після хірургічного видалення меланоми. Moderna проаналізувала генетичну послідовність пухлини кожного пацієнта, щоб створити вакцину, яка навчить імунну систему розпізнавати маркери аномального росту. Люди отримували його кожні три тижні загалом 9 доз. Вони також отримували Keytruda кожні 3 тижні протягом 18 процедур.

Ефективність нового препарату

У проміжному дослідженні брали участь чоловіки та жінки з високим ризиком рецидиву меланоми.

Серед 107 учасників дослідження, які отримали як експериментальну вакцину, так і імунотерапію Keytruda, рак повернувся у 24 (22,4%) протягом двох років спостереження, порівняно з 20 із 50 (40%), які отримали лише імунотерапію Keytruda.

Як зазначають вчені, серйозні побічні ефекти були подібні між двома групами досліджуваних. Найпоширенішим побічним ефектом від вакцини була втома.

Merck і Moderna планують перевірити цю комбінацію на інших видах раку, де Keytruda вже використовується. Вони прагнуть розпочати дослідження раку легенів незабаром після початку наступного дослідження меланоми.