Создали вакцину, которая защищает от рака кожи

Компании Moderna Inc. и Merck&Co. провели испытание вакцины, которая в сочетании с иммунотерапией Keytruda может снизить риск смерти от рака кожи или рецидива.

Ученые выяснили, что вакцина на 44% эффективнее в сочетании с иммунотерапией Keytruda, чем просто иммунотерапия. Об этом они сообщили во время заседания Американской ассоциации по исследованию рака в Орландо.

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Новая вакцина против рака

Вакцина против рака является важной частью стратегии Moderna после пандемии коронавируса, поскольку потребность в прививках против COVID-19 снижается. Результаты свидетельствуют о том, что комбинация работает, и компаниям, вероятно, нужно будет доказать эффект в большей последней стадии испытания, прежде чем получить разрешение США.

Во время испытания пациенты получали два препарата после хирургического удаления меланомы. Moderna проанализировала генетическую последовательность опухоли каждого пациента, чтобы создать вакцину, которая научит иммунную систему распознавать маркеры аномального роста. Люди получали его каждые три недели в общей сложности 9 доз. Они также получали Keytruda каждые 3 недели в течение 18 процедур.

Эффективность нового препарата

В промежуточном исследовании участвовали мужчины и женщины с высоким риском рецидива меланомы.

Среди 107 участников исследования, получивших как экспериментальную вакцину, так и иммунотерапию Keytruda, рак вернулся в 24 (22,4%) в течение двух лет наблюдения по сравнению с 20 из 50 (40%), получивших только иммунотерапию Keytruda.

Как отмечают ученые, серьезные побочные эффекты были сходны между двумя группами испытуемых. Самым распространенным побочным эффектом от вакцины была усталость.

Merck и Moderna планируют проверить эту комбинацию на других видах рака, где Keytruda уже используется. Они стремятся приступить к исследованию рака легких вскоре после начала следующего исследования меланомы.