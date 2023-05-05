Врятували чотирьох людей: у Львові провели успішну трансплантацію органів від померлого донора

В Україні відбулася історична подія – вперше успішно провели трансплантацію двох органів одній людині. Та провели пересадку ще трьом пацієнтам.

Львівські медики здійснили операцію з трансплантації підшлункової залози та нирки 33-річній медсестрі Олені Ткачук з Рівненщини. У цей же день, ще три складні трансплантації – легень, серця та печінки – виконали медиками Першого медичного об'єднання Львова.

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Оскільки трансплантація підшлункової залози є однією з найскладніших операцій у світі, до її проведення залучалися хірурги київської клініки "Феофанія". Втручання пройшло успішно завдяки спільним зусиллям лікарів з різних медичних закладів.

Унікальна операція з трансплантації органів

Олена Ткачук страждала від цукрового діабету з 5-річного віку, оскільки її підшлункова залоза не виробляла інсулін. Після народження вона стикнулася ще й з проблемою нирок, які також відмовили. Тепер же, завдяки трансплантації, Олена має шанс повернути своє здоров'я та повноцінно жити далі.

Жінка провела майже 9 годин на операційному столі. Лікарі провели 6 годин операції з пересадження підшлункової залози, а ще понад 2 години – на нирки. За словами медиків, обидва органи запрацювали відразу після операції. Чоловік Олени – військовий, і його відпустка збіглася з часом операції дружини.

Жінка дуже рада, що нарешті може жити без уколів інсуліну та процедур гемодіалізу. Вона мріє проводити більше часу з чоловіком та 11-річною донькою, а також повернутися на роботу, яку колись довелося покинути через свою хворобу,

– повідомляють у медичному закладі.

Олену виписали з лікарні на 11 день після операції, який збігся з її днем народження.

Врятували ще три життя

Такий шанс Олена та ще троє українців отримали завдяки згоді на донорство родини 42-річного чоловіка, який помер внаслідок інсульту. Легені пересадили чоловікові з Донеччини, у якого була кістозна гіпоплазія обох легень. Він три роки жив на кисневій підтримці.

Жителю Закарпаття, який хворів на цироз та пережив сім внутрішніх кровотеч пересадили печінку. Серце пересадили 48-річному львів’янину. Він чекав операції рік. Його серце не могло перекачувати кров і могло зупиниться у будь-яку мить.