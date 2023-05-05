Спасли четыре человека: во Львове провели успешную трансплантацию органов от умершего донора

В Украине произошло историческое событие – впервые успешно провели трансплантацию двух органов одному человеку. Но провели пересадку еще трем пациентам.

Львовские медики провели операцию по трансплантации поджелудочной железы и почки 33-летней медсестры Елене Ткачук из Ровенской области. В этот же день еще три сложных трансплантации – легких, сердца и печени – выполнили медиками Первого медицинского объединения Львова.

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Поскольку трансплантация поджелудочной железы является одной из сложнейших операций в мире, к ее проведению привлекались хирурги киевской клиники "Феофания". Вмешательство прошло успешно благодаря общим усилиям врачей из разных медицинских учреждений.

Уникальная операция по трансплантации органов

Елена Ткачук страдала сахарным диабетом с 5-летнего возраста, поскольку ее поджелудочная железа не вырабатывала инсулин. После рождения она столкнулась еще и с проблемой почек, также отказавших. Теперь же, благодаря трансплантации, у Елены есть шанс вернуть свое здоровье и полноценно жить дальше.

Женщина провела почти 9 часов на операционном столе. Врачи провели 6 часов операции по пересадке поджелудочной железы, а еще более 2 часов – на почки. По словам медиков, оба органа заработали сразу после операции. Муж Елены – военный, и его отпуск совпал со временем операции жены.

Женщина очень рада, что, наконец, может жить без уколов инсулина и процедур гемодиализа. Она мечтает проводить больше времени с мужем и 11-летней дочерью, а также вернуться на работу, которую когда-то пришлось покинуть из-за своей болезни,

– сообщают в медицинском заведении.

Елену выписали из больницы на 11 день после совпавшей с ее днем рождения операции.

Спасли еще три жизни

Такой шанс Елена и еще трое украинцев получили благодаря согласию на донорство семьи 42-летнего мужчины, умершего в результате инсульта. Легкие пересадили мужчине из Донбасса, у которого была кистозная гипоплазия обоих легких. Три года он жил на кислородной поддержке.

Жителю Закарпатья, который болел циррозом и пережил семь внутренних кровотечений, пересадили печень. Сердце пересадили 48-летнему львовянину. Он ждал операции год. Его сердце не могло перекачивать кровь и могло остановиться в любой момент.