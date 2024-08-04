Секрети успіху олімпійців: 5 правил харчування та тренувань, яких дотримуються спортсмени

Літні Олімпійські ігри 2024 року в розпалі, і спортсмени з усього світу намагаються здобути медалі та демонструють неймовірні результати. Досягти яких було б неможливо без гарної форми та здоров'я.

Подекуди їхні підходи до тренувань і харчування дуже схожі. Порівнявши відповіді спортсменів можна виділити кілька ключових моментів.

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Спортсмени – здебільшого жайворонки

Більшість олімпійців є "ранніми пташками" та починають свій день дуже рано. Так, 7-разова олімпійська чемпіонка Кеті Ледекі прокидається близько 5 ранку, щоб встигнути на тренування в басейн, а гімнаст Джордан Чайлз приходить до спортзалу до 7 ранку. За словами спортсменів, ранній старт дає змогу ефективно розподілити тренування та інші заняття упродовж дня, підтримуючи високий рівень енергії та продуктивності.

Сніданок чемпіонів – вівсянка

Що об'єднує Ледекі, Морган, регбістку Ілону Махер і футболістку Крісті Мьюїс? Усі вони починають день із миски вівсянки. Вівсянка сприяє ситості і забезпечує необхідну клітковину та пребіотики для здоров’я кишківника.

Олімпійці, такі як Ледекі, Мьюїс і легкої атлетики Ша’Каррі Річардсон, віддають перевагу легким перекусам між прийомами їжі. Ледекі любить ягоди, Річардсон віддає перевагу сушеним фруктам і горіхам., – ідеться у статті.

Саме такого виду закуски забезпечують організм клітковиною і білком, що допомагає підтримувати високий рівень енергії.

Як відновлюються олімпійці

Методи відновлення варіюються у кожного спортсмена. Для Чайлз це компресійна білизна для поліпшення циркуляції, для Річардсон — плейліст після тренування, а Санні Чой віддає перевагу прогулянкам на свіжому повітрі і хорошому сну.

Білок у раціоні

Білок один із найважливіших елементів для підтримки м'язової маси і здоров'я. Чой намагається включати білок у кожний прийом їжі, додаючи яйця у свої страви. Гауфф обирає пасту з куркою і шпинатом перед матчем, М’юїс віддає перевагу сендвічам з високим вмістом білка, а Річардсон починає день з яєць або протеїнового коктейлю.