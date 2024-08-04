Секреты успеха олимпийцев: 5 правил питания и тренировок, которых придерживаются спортсмены

Летние Олимпийские игры 2024 года в разгаре, и спортсмены со всего мира пытаются получить медали и демонстрируют невероятные результаты. Достичь которых было бы невозможно без хорошей формы и здоровья.

Кое-где их подходы к тренировкам и питанию очень похожи. Сравнив ответы спортсменов можно выделить несколько ключевых моментов.

Смотрите также Невероятные эмоции, упоминание о войне и благодарность ВСУ: что сказала Харлан после "золота" на Олимпиаде

Спортсмены – в основном жаворонки

Большинство олимпийцев являются "ранними птичками" и начинают свой день очень рано. Так, 7-кратная олимпийская чемпионка Кэти Ледеки просыпается около 5 утра, чтобы успеть на тренировку в бассейн, а гимнаст Джордан Чайлз приходит в спортзал до 7 утра. По словам спортсменов, ранний старт позволяет эффективно распределить тренировки и другие занятия в течение дня, поддерживая высокий уровень энергии и производительности.

Завтрак чемпионов – овсянка

Что объединяет Ледеки, Морган, регбистку Илону Махер и футболистку Кристи Мьюис? Все они начинают день с миски овсянки. Овсянка способствует сытости и обеспечивает необходимую клетчатку и пребиотики для здоровья кишечника.

Олимпийцы, такие как Лэдеки, Мьюис и легкой атлетики Ша'Карри Ричардсон, предпочитают легкие перекусы между приемами пищи. Лэдеки любит ягоды, Ричардсон предпочитает сушеные фрукты и орехи., – говорится в статье.

Именно такого вида закуски обеспечивают организм клетчаткой и белком, что помогает поддерживать высокий уровень энергии.

Как восстанавливаются олимпийцы

Методы восстановления варьируются у каждого спортсмена. Для Чайлз это компрессионное белье для улучшения циркуляции, для Ричардсон - плейлист после тренировки, а Санни Чой отдает предпочтение прогулкам на свежем воздухе и хорошему сну.

Белок в рационе

Белок один из важнейших элементов для поддержания мышечной массы и здоровья. Чой старается включать белок в каждый прием пищи, добавляя яйца в свои блюда. Гауфф выбирает пасту с курицей и шпинатом перед матчем, Мьюис предпочитает сэндвичи с высоким содержанием белка, а Ричардсон начинает день с яиц или протеинового коктейля.