Створили універсальну вакцину проти коронавірусу

Вивчивши історію мутації SARS-CoV-2, вчені з Китаю створили нову вакцину, яка, принаймні на тваринних моделях, забезпечує захист від Омікрону та низки його підваріантів.

Проблеми вакцинації проти коронавірусу

Попри те, що перші покоління вакцин проти SARS-CoV-2 були надзвичайно ефективними, еволюція вірусу та поява нових штамів, які обходять імунітет, ускладнили розробку нових щеплень. Експерти кажуть, що коронавірус завжди на кілька кроків попереду, особливо зараз, коли субваріанти Омікрону продовжують розвивати здатність обходити імунітет.

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За їхніми словами, попри безцінні інструменти, якими стали мРНК-вакцини за останні два роки, потрібні нові підходи.

Нові дослідження показали, що білок вірусного шипа має ділянки, які залишаються незмінними в останніх варіантах SARS-CoV-2. Ці ділянки є справжнім каталогом еволюційних даних вірусу, на основі яких можна створити вакцину наступного покоління.

Щоб розв'язувати критичну проблему обходу імунітету та розпочати важке завдання розробки нової вакцини, доктор Юнлян Чжао та його колеги з Державної ключової лабораторії вірусології, підрозділу Уханьського університету в Китаї, дослідили ці ділянки.

Нова універсальна вакцина проти коронавірусу

Чжао та команда співробітників почали розробку нової вакцини, досліджуючи еволюційну траєкторію SARS-CoV-2. Вони проаналізували понад 11 мільйонів послідовностей SARS-CoV-2, а також заразність і здатність обходити імунітет. Виходячи з цього, команда розробила вакцину, яка базується на новоствореному антигені під назвою Span.

Вони вже випробували її на лабораторних мишах. Дослідження показало обнадійливі результати і вчені сподіваються, що воно послужить моделлю для майбутніх вакцин загальнозахисної імунізації — універсального щеплення, яке захищає від усіх варіантів коронавірусу.