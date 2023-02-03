Создали универсальную вакцину против коронавируса

Изучив историю мутации SARS-CoV-2, ученые из Китая создали новую вакцину, которая по крайней мере на животных моделях обеспечивает защиту от Омикрона и ряда его подвариантов.

Проблемы вакцинации против коронавируса

Несмотря на то, что первые поколения вакцин против SARS-CoV-2 были чрезвычайно эффективными, эволюция вируса и появление новых штаммов, обходящих иммунитет, осложнили разработку новых прививок. Эксперты говорят, что коронавирус всегда на несколько шагов впереди, особенно сейчас, когда субварианты Омикрона продолжают развивать способность обходить иммунитет.

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По их словам, несмотря на бесценные инструменты, которыми стали мРНК-вакцины за последние два года, нужны новые подходы.

Новые исследования показали, что белок вирусного шипа имеет участки, остающиеся неизменными в последних вариантах SARS-CoV-2. Эти участки являются реальным каталогом эволюционных данных вируса, на базе которых можно сделать вакцину следующего поколения.

Чтобы решать критическую проблему обхода иммунитета и начать трудную задачу разработки новой вакцины, доктор Юнлян Чжао и его коллеги из Государственной ключевой лаборатории вирусологии подразделения Уханьского университета в Китае исследовали эти участки.

Новая универсальная вакцина против коронавируса

Чжао и команда сотрудников приступили к разработке новой вакцины, исследуя эволюционную траекторию SARS-CoV-2. Они проанализировали более 11 миллионов последовательностей SARS-CoV-2, а также заразность и способность обходить иммунитет. Исходя из этого, команда разработала вакцину, которая базируется на новом антигене под названием Span.

Они уже опробовали ее на лабораторных мышах. Исследование показало обнадеживающие результаты и ученые надеются, что оно послужит моделью для будущих вакцин общезащитной иммунизации — универсальной прививки, защищающей от всех вариантов коронавируса.