Знайшли новий простий спосіб уникнення зараження коронавірусом

Ризик зараження коронавірусом досягає піку протягом п'яти секунд після проходження повз заражену людину. Тому вчені вважають, що затримання дихання може допомогти уникнути зараження.

Нові заходи профілактики коронавірусу

Дослідники з Університету Цукуба (Японія) виявили, що певні запобіжні заходи можуть істотно знизити ризик зараження COVID-19. Зокрема, затримка дихання на п'ять секунд після проходження зараженої людини, дотримання дистанції не менше одного метра та перебування з навітряного боку від нього ефективно знижують ймовірність зараження.

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Оскільки спостерігається збільшення кількості випадків COVID-19, вчені вивчають фактори ризику зараження, пов'язані з аерозольними частинками в повітрі. Оскільки основним способом передачі вірусу залишається повітряно-краплинний шлях, дотримання подібних запобіжних заходів може відіграти важливу роль у захисті від зараження.

Як відбувалося дослідження

В рамках дослідження було проведено експериментальне моделювання, в ході якого манекен із пристроєм, здатним генерувати аерозольні частинки з рота, переміщався у приміщенні за різних умов. Ці умови включали ходьбу (5 метрів на годину), біг підтюпцем (10 км на годину), біг (15 км на годину) та спринтерський біг (20 км на годину).

Підраховувалася кількість аерозольних частинок повітря в різних діапазонах. Дослідники також провели порівняння результатів в умовах з вентиляцією та без неї. Результати показали, що кількість аерозольних частинок досягала максимуму протягом п'яти секунд за всіх розглянутих умов, а потім різко знижувалася. Крім того, чим вища була швидкість переміщення манекена, тим менше аерозольних частинок було виявлено в момент піка концентрації.

Ми з'ясували, що проведення п'яти секунд на дотримання заходів безпеки суттєво знижує ризик інфекції. Нам слід дотримуватися профілактичних заходів, заснованих на наукових даних, у різних ситуаціях,

– зазначив один з авторів дослідження професор Такеші Асаї

Виходячи з цих результатів, команда дослідників дійшла висновку, що згадані запобіжні заходи виявилися ефективними для зниження ризику зараження.