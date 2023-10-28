Нашли новый простой способ избегания заражения коронавирусом

Риск заражения коронавирусом достигает пика в течение пяти секунд после прохождения мимо зараженного человека. Потому ученые считают, что задержание дыхания может помочь избежать заражения.

Новые меры профилактики коронавируса

Исследователи из Университета Цукуба (Япония) обнаружили, что определенные меры предосторожности могут существенно снизить риск заражения COVID-19. В частности, задержка дыхания на пять секунд после прохождения зараженного человека, соблюдение дистанции не менее одного метра и нахождение с наветренной стороны от него эффективно снижают вероятность заражения.

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Поскольку наблюдается увеличение количества случаев COVID-19, ученые изучают факторы риска заражения, связанные с аэрозольными частицами в воздухе. Поскольку основным способом передачи вируса остается воздушно-капельный путь, соблюдение подобных мер предосторожности может сыграть важную роль в защите от заражения.

Как происходило исследование

В рамках исследования было проведено экспериментальное моделирование, в ходе которого манекен с устройством, способным генерировать аэрозольные частицы изо рта, перемещался в помещении при разных условиях. Эти условия включали ходьбу (5 метров в час), бег трусцой (10 км в час), бег (15 км в час) и спринтерский бег (20 км в час).

Подсчитывалось количество аэрозольных частиц воздуха в разных диапазонах. Исследователи также провели сравнение результатов в условиях вентиляции и без нее. Результаты показали, что количество аэрозольных частиц достигало максимума в течение пяти секунд при всех рассматриваемых условиях, а затем резко снижалось. Кроме того, чем выше скорость перемещения манекена, тем меньше аэрозольных частиц было обнаружено в момент пика концентрации.

Мы выяснили, что проведение пяти секунд соблюдения мер безопасности существенно снижает риск инфекции. Нам следует соблюдать профилактические меры, основанные на научных данных, в различных ситуациях,

– отметил один из авторов исследования профессор Такеши Асаи

Исходя из этих результатов, команда исследователей пришла к выводу, что упомянутые меры предосторожности оказались эффективными для снижения риска заражения.