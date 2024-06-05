Чому в літаку краще відмовитись від споживання алкоголю

Багато пасажирів, борючись з аерофобією чи просто під настрій, на борту літака можуть випити пиво, вино чи навіть міцний алкоголь, який роздають чи продають стюардеси. А потім — солодко заснути, чекаючи на закінчення польоту. Згідно з новим дослідженням, це погана ідея.

Нове дослідження безпеки польотів

Літаки, що літають на висоті близько 2500 метрів, є гіпобаричними, тобто в салоні тиск повітря та рівень кисню нижчий, ніж на землі. А якщо поєднати цей факт із вживанням алкоголю та сном, то, як вважають науковці, у людини з великою ймовірністю можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

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Для дослідження створили спеціальне атмосферне середовище, що імітує політ літаком. Протягом двох ночей 48 здорових дорослих спали по чотири години за двох різних умов – один раз без алкоголю та один раз після того, як випили еквівалент двох келихів вина чи банок пива.

Вживання алкоголю в літаку шкодить серцю

Дослідження показало, що у тих, хто спав після алкоголю, знижувалася кількість кисню і збільшувалася частота серцевих скорочень.

Поєднання приймання алкоголю зі сном у гіпобаричних умовах створює значне навантаження на серцеву систему і може призвести до загострення симптомів у пацієнтів із серцевими або легеневими захворюваннями,

– кажуть дослідники.

Крім того, вчені також уважно вивчили якість сну учасників. Дослідження показало, що час швидкого сну - стадії швидкого руху очей, яка може бути важливою для відновлення мозку - було коротшим у людей, які вживали алкоголь. За словами вчених, це відкриття не є сюрпризом. Алкоголь, дійсно, може допомогти вам заснути, але якість сну буде не найкраща.