Почему в самолете лучше отказаться от потребления алкоголя

Многие пассажиры, борясь с аэрофобией или просто под настроение, на борту самолета могут выпить пиво, вино или даже крепкий алкоголь, который раздают или продают стюардессы. А потом - сладко заснуть, ожидая окончания полета. Согласно новому исследованию, это плохая идея.

Новое исследование безопасности полетов

Самолеты, летающие на высоте около 2500 метров, являются гипобарическими, то есть в салоне давление воздуха и уровень кислорода ниже, чем на земле. А если совместить этот факт с употреблением алкоголя и сном, то, как считают ученые, у человека с большой вероятностью могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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Для исследования создали специальную атмосферную среду, имитирующую полет самолетом. В течение двух ночей 48 здоровых взрослых спали по четыре часа в двух разных условиях – один раз без алкоголя и один раз после того, как выпили эквивалент двух бокалов вина или банок пива.

Употребление алкоголя в самолете вредит сердцу

Исследование показало, что у тех, кто спал после алкоголя, снижалось количество кислорода и увеличивалась частота сердечных сокращений.

Сочетание приема алкоголя со сном в гипобарических условиях создает значительную нагрузку на сердечную систему и может привести к обострению симптомов у пациентов с сердечными или легочными заболеваниями,

– говорят исследователи.

Кроме того, ученые также внимательно изучили качество сна участников. Исследование показало, что время быстрого сна - стадии быстрого движения глаз, которая может быть важной для восстановления мозга - было короче у людей, которые употребляли алкоголь. По словам ученых, это открытие не является сюрпризом. Алкоголь, действительно, может помочь вам уснуть, но качество сна будет не самое лучшее.