Українські медики врятували бійця, у серці якого застряг уламок: допоміг спеціальний магніт
Лікарі клініки Інституту Амосова врятували життя 33-річного військовослужбовця, у серці якого застряг уламок. Видалити його допоміг магніт.
Чоловік отримав мінно-вибухову травму 24 жовтня у Донецькій області, уточнили у Командуванні медичних сил ЗСУ. У ділянці серця військового виявили уламок розміром 7Х6Х5,5 міліметри.
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Військові медики-хірурги стабілізували стан пацієнта, а тоді направили в клініку Інституту серцево-судинної хірургії імeні Амосова.
До операції пацієнта готували три дні. Втручання виявилась складним: уламок застряг у важливій структурі серця, а саме у міжшлуночковій перетинці, що топографічно дуже близько до клапанів. Тож уламок потрібно було негайно забрати,
– ідеться в повідомленні.
Операцію медики проводили в умовах штучного кровообігу, серце довелося повністю зупинити.
Дістати уламок допоміг спеціальний магніт / Фото Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова