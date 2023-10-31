Украинские медики спасли бойца, в сердце которого застрял обломок: помог специальный магнит

Врачи клиники Института Амосова спасли жизнь 33-летнего военнослужащего, в сердце которого застрял обломок. Удалить его помог магнит.

Мужчина получил минно-взрывную травму 24 октября в Донецкой области, уточнили в Командование медицинских сил ВСУ. В области сердца военного обнаружили обломок размером 7Х6Х5,5 миллиметра.

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Военные медики-хирурги стабилизировали состояние пациента, а затем направили в клинику Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

К операции пациента готовили три дня. Вмешательство оказалось сложным: обломок застрял в важной структуре сердца, а именно в межжелудочковой перепонке, что топографически близко к клапанам. Так что обломок нужно было немедленно забрать,

– говорится в сообщении.

Операцию медики производили в условиях искусственного кровообращения, сердце пришлось полностью остановить.

Врачи провели сложную операцию, чтобы спасти жизнь военного / Фото Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова



Достать обломок помог специальный магнит / Фото Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова

А достать металлический отломок удалось благодаря методикеЭту методику КТС разработало совместно с гражданскими врачами, и благодаря ему спасли жизнь уже 96 военных.