Штучний інтелект допоможе українським лікарям діагностувати рак: як працює технологія

Нова технологія стала доступною в рамках Національної програми з впровадження цифрової технології діагностики раку, що дозволить значно прискорити виявлення злоякісних утворень, а діагнози встановлюватимуться точніше.

Кожного дня 167 українців помирають від раку. Щорічно близько 140 000 українців дізнаються про діагноз "рак" та 63 000 (45%) хворих помирають, свідчать останні дані Національного канцер-реєстру України. Основою успішного лікування онкологічних захворювань є виявлення злоякісних утворень на початкових стадіях, постановка правильного діагнозу та моніторинг перебігу захворювання.

Також на тему Простий аналіз допоможе виявити рак кишківника на ранній стадії: його точність 94%

Нові сканери зі штучним інтелектом

Восени цього року Україна отримала унікальне обладнання для сканування та обробки гістологічних препаратів з інтегрованим штучним інтелектом (ШІ) KFBIO AI, заснованим на базі нейронної мережі (DCNN), яка здатна аналізувати гістологічні знімки й автоматично ідентифікувати уражені та підозрілі клітини.

Сканер має значно більші оптичні можливості порівняно зі звичайними мікроскопами, а інтегрований штучний інтелект здатен проаналізувати близько 1500 клінічних випадків за добу. Це підвищує ефективність діагностування більш ніж у 50 разів.

Крім того, наявна бібліотека з понад 43 000 зразків дозволяє штучному інтелекту проаналізувати знімок та допомогти лікарю максимально точно встановити діагноз. Завдяки сканеру лікарю потрібно переглянути лише ті слайди, які ШІ вважає підозрілими чи патологічними. Тобто сканер зменшує навантаженість на лікаря та можливість лікарської помилки. Крім того, технологія може використовуватися й у ветеринарії для постановки високоточного діагнозу тваринам.

Як діє сканер: дивитись відео

Національна програма з впровадження цифрової технології діагностики раку

Обладнання було поставлене в Україну у рамках Національної програми з впровадження цифрової технології діагностики раку. Вона передбачає впровадження унікальної для України медичної технології цифрового сканування, зберігання та обробки гістологічних препаратів, створення інфраструктури, цифрових сховищ та національної бібліотеки знімків для підготовки та підвищення кваліфікації лікарів-патологів, а також встановлення понад 100 цифрових сканерів в медзакладах та лабораторіях по всій Україні.

Вартість кожного сканера зі цифровим сховищем та інфраструктурою складає близько 7,5 мільйона гривень, зазначають експерти. "Міжнародний фонд медичних інновацій" в рамках програми боротьби з онкологією в Україні ініціював збір на закупку таких сканерів та впровадження в Україні технології цифрової патології.

Перші два цифрові сканери, придбані коштом благодійних внесків, вже прибули до України та проходять етап налагодження та інсталяції. Апарати будуть встановлені в провідних лікувально-діагностичних закладах України, де зараз проводиться найбільша кількість усіх онкодосліджень та працюють провідні патологи країни, включаючи кафедру патологічної анатомії НМУ України.