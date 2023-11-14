Искусственный интеллект поможет украинским врачам диагностировать рак: как работает технология

Новая технология стала доступна в рамках Национальной программы по внедрению цифровой технологии диагностики рака, что позволит значительно ускорить выявление злокачественных образований, а диагнозы будут устанавливаться точнее.

Каждый день 167 украинцев умирают от рака. Ежегодно около 140 000 украинцев узнают диагноз "рак" и 63 000 (45%) больных умирают, свидетельствуют последние данные Национального канцер-реестра Украины. Основой успешного лечения онкологических заболеваний является выявление злокачественных образований на начальных стадиях, постановка правильного диагноза и мониторинг заболевания.

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Новые сканеры с искусственным интеллектом

Осенью этого года Украина получила уникальное оборудование для сканирования и обработки гистологических препаратов с интегрированным искусственным интеллектом KFBIO AI, основанным на базе нейронной сети (DCNN), которая способна анализировать гистологические снимки и автоматически идентифицировать пораженные и подозрительные клетки.

Сканер обладает значительно большими оптическими возможностями по сравнению с обычными микроскопами, а интегрированный искусственный интеллект способен проанализировать около 1500 клинических случаев в сутки. Это повышает эффективность диагностики более чем в 50 раз.

Кроме того, имеющаяся библиотека из более 43 000 образцов позволяет искусственному интеллекту проанализировать снимок и помочь врачу максимально точно установить диагноз. Благодаря сканеру врачу нужно просмотреть только слайды, которые ИИ считает подозрительными или патологическими. Есть сканер уменьшает нагрузку на врача и возможность врачебной ошибки. Кроме того, технология может использоваться и в ветеринарии для постановки высокоточного диагноза животным.

Как действует сканер: смотреть видео

Национальная программа по внедрению цифровой технологии диагностики рака

Оборудование было поставлено в Украину в рамках Национальной программы внедрения цифровой технологии диагностики рака. Она предусматривает внедрение уникальной для Украины медицинской технологии цифрового сканирования, хранения и обработки гистологических препаратов, создания инфраструктуры, цифровых хранилищ и национальной библиотеки для подготовки и повышения квалификации врачей-патологов, а также установки более 100 цифровых сканеров в медучреждениях и лабораториях по всей Украине.

Стоимость каждого сканера с цифровым хранилищем и инфраструктурой составляет около 7,5 миллиона гривен, отмечают эксперты. "Международный фонд медицинских инноваций" в рамках программы по борьбе с онкологией в Украине инициировал сбор на закупку таких сканеров и внедрение в Украине технологии цифровой патологии.

Первые два цифровых сканера, приобретенные за счет благотворительных взносов, уже прибыли в Украину и проходят этап отладки и инсталляции. Аппараты будут установлены в ведущих лечебно диагностических учреждениях Украины, где сейчас проводится наибольшее количество всех онкоисследований и работают ведущие патологи страны, включая кафедру патологической анатомии НМУ Украины.